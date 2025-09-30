أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4493 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5125 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5858 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41120 جنيها.