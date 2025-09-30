قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131
فضل صلاة قيام الليل وكثرة عدد الركعات فيها.. تعرف عليه
عمرو الحديدي: الأهلي استحق الفوز.. وتراجع الزمالك غير مبرر
مصير الورقة الأمريكية في لبنان بعد إعلان نعيم قاسم التمسك بسلاح حزب الله.. تفاصيل
دفن جثمان ضحية مشاجرة المرج والاستعلام عن حالة المصابين
اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك بدون احتساب المصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 5886 جنيه

سعر الشراء: 5863 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5395 جنيه

سعر الشراء: 5374 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5150 جنيه

سعر الشراء: 5130 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4414 جنيه

سعر الشراء: 4397 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3433 جنيه

سعر الشراء: 3420 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2943 جنيه

سعر الشراء: 2931 جنيه

الأونصة:

بالجنيه المصري: بيع 183066 جنيه – شراء 182355 جنيه

بالدولار الأمريكي: 3828.19 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 41200 جنيه

سعر الشراء: 41040 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5886 جنيه للبيع، و5863 جنيه للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً. أما الذهب عيار 22 فسجل 5395 جنيه للبيع، و5374 جنيه للشراء.

الذهب الأكثر تداولًا، وهو عيار 21، وصل إلى 5150 جنيه للبيع، و5130 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4414 جنيه للبيع، و4397 جنيه للشراء.

أما العيارات الأقل، فقد سجل عيار 14 سعر 3433 جنيه للبيع، و3420 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 12 حوالي 2943 جنيه للبيع، و2931 جنيه للشراء.

سعر الأونصة الذهبية اليوم بلغ 183066 جنيه للبيع، و182355 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 3828.19 دولار.

وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 41200 جنيه للبيع، و41040 جنيه للشراء.

