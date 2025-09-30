قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الطقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يلطف أجواء القاهرة الكبرى
اقتصاد

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك بدون احتساب المصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 5886 جنيه

سعر الشراء: 5863 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5395 جنيه

سعر الشراء: 5374 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5150 جنيه

سعر الشراء: 5130 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4414 جنيه

سعر الشراء: 4397 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3433 جنيه

سعر الشراء: 3420 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2943 جنيه

سعر الشراء: 2931 جنيه

الأونصة:

بالجنيه المصري: بيع 183066 جنيه – شراء 182355 جنيه

بالدولار الأمريكي: 3828.19 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 41200 جنيه

سعر الشراء: 41040 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5886 جنيه للبيع، و5863 جنيه للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً. أما الذهب عيار 22 فسجل 5395 جنيه للبيع، و5374 جنيه للشراء.

الذهب الأكثر تداولًا، وهو عيار 21، وصل إلى 5150 جنيه للبيع، و5130 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4414 جنيه للبيع، و4397 جنيه للشراء.

أما العيارات الأقل، فقد سجل عيار 14 سعر 3433 جنيه للبيع، و3420 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 12 حوالي 2943 جنيه للبيع، و2931 جنيه للشراء.

سعر الأونصة الذهبية اليوم بلغ 183066 جنيه للبيع، و182355 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 3828.19 دولار.

وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 41200 جنيه للبيع، و41040 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

قانون الطفل

كيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغ

بالصور

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

