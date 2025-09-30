زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، وذلك من داخل أحد محلات الذهب.



وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الذهب لمعرف آخر الأسعار، وذلك بعد التحركات الأخيرة في الأسعار.

وكشف صاحب محل ذهب أن الأسعار اليوم مرتفعة عن أمس، وأن عيار 21 ارتفع بقيمة تتراوح بين 60 و75 جنيها، عن آخر سعر أمس، معلقًا: “الكل صحي على زيادة مفاجئة جديدة بالذهب”.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 4410 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5145 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5880 جنيها للجرام.

