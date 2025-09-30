الذهب يسجل مستويات قياسية وسط مخاوف إغلاق حكومي محتمل في أمريكا

سجلت أسعار الذهب ، اليوم /الثلاثاء/، مستويات قياسية جديدة في التعاملات الآسيوية، مدفوعة بمخاوف الأسواق من إغلاق حكومي محتمل في الولايات المتحدة، إلى جانب الرهانات المتزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب الفوري إلى مستوى قياسي بلغ 3,865.73 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة إلى ذروة عند 3,893.72 دولار للأوقية.. وحقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 17% خلال الربع الثالث، مستفيدا من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة.

وتعززت مكاسب الذهب مع تزايد قناعة المستثمرين بأن المشرعين الأمريكيين لن يتمكنوا من تجنب الإغلاق الحكومي، حيث يواجه الكونجرس مهلة حتى منتصف ليل 30 سبتمبر لإقرار مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي.

وعادة ما تؤدي حالات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، بما قد ينعكس سلبا على وتيرة النمو.

كما أن أي إغلاق محتمل هذا الأسبوع قد يتسبب في تأجيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، والمقرر إعلانها يوم الجمعة، والتي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الجاري، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ خفضين إضافيين هذا العام، في ظل متابعة تطورات التضخم وسوق العمل.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.44% لتسجل 47.09 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند مستوى 1,637.75 دولار للأوقية.

وفي المعادن الصناعية، استقرت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن عند 10,418.60 دولار للطن مرتفعة 5% في الربع الثالث، بينما سجلت عقود النحاس في بورصة كومكس نحو 4.9 دولار للرطل محققة مكاسب بلغت 11.4% خلال الفترة نفسها.