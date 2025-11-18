تخطط بريطانيا للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028، وفقا لما ذكرته السفارة الروسية في لندن.

وقالت السفارة لصحيفة "إيزفيستيا": "كانت الحكومة البريطانية تخطط في السابق للتخلي كليا عن اليورانيوم الروسي بحلول عام 2030، ولكن ضمن صفقة 'الازدهار التكنولوجي' الأخيرة مع الأمريكيين، تم تقديم الجدول الزمني إلى عام 2028.

و من الواضح أن هذا سيتم من خلال الواردات من الولايات المتحدة، التي لديها بالفعل خبرة في استبدال الوقود الروسي في أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لا يتعلق بالواردات المباشرة من الولايات المتحدة، بل بشراء وقود من أصل روسي تمتلكه الشركة الفرنسية للطاقة الذرية "EDF".