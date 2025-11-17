هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟… سؤال أصبح محور اهتمام الرأي العام بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

في بيانه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" بسم الله الرحمن الرحيم.. وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .



وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وبعد بيان الرئيس السيسي عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مساء اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب وما تم فيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المستشار حازم بدوي إن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست بمنأى عن كافة التفاعلات في العملية الانتخابية، مؤكداً أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله، وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب، يفحصون ما ورد إليهم من شكاوى وتظلمات سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين.

وأوضح أن الهيئة ستتخذ القرار الصحيح في إطار القانون ولو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر، مع تكرار سؤال الرأي العام "هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟" وهو ما يشغل بال المواطنين والمراقبين على حد سواء.



عدد التظلمات والإجراءات القانونية

أكد حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد التظلمات التي تم تقديمها حتى الآن بلغ 88 تظلماً، وأن التحقيق فيها جارٍ قبل إعلان النتائج الرسمية، مشدداً على أن أي لجنة حدث بها إجراءات غير قانونية سيتم إلغاء الانتخابات البرلمانية بها تماماً، وجاري الفحص والتحقيق في هذه التظلمات.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم إعلان جميع القرارات المتعلقة بهذه التظلمات مع إعلان نتيجة الانتخابات، وأن أي تجاوز حصل في أي لجنة حتى لو كانت لجنة فرعية سيؤدي إلى إلغاء الدائرة بالكامل، مما يعيد من جديد تساؤل المواطنين "هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟".

التزام الهيئة الوطنية للشفافية والنزاهة

أوضح المستشار حازم بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق مبدأ الشفافية الكاملة، وأن أي مخالفة أو مخالِف لن تمر دون مساءلة، مؤكداً أن كل الإجراءات تخضع للرقابة الدقيقة، وأن أعضاء الهيئة مستمرون في اجتماعاتهم لمتابعة أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست بمعزل عن ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ما يصلهم من شكاوى وتظلمات يتم فحصه بعناية وفق القانون، وذلك لضمان ألا يتأثر أي قرار بالضغوط أو الشائعات، وأن كل نائب سيأتي تحت قبة البرلمان سيكون نتيجة لإرادة الناخبين الحقيقية.



إجراءات الهيئة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية

أكد رئيس الهيئة أن كل مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية تم رصدها بدقة، وأن الهيئة ستعلن عن القرارات المتعلقة بها فور الانتهاء من الفحص والتحقيقات، مؤكداً أن أي تجاوز في العملية الانتخابية سيكون محل متابعة دقيقة، وأن الهيئة ملتزمة بإجراءات واضحة لضمان نزاهة الانتخابات، بما يحقق حماية إرادة الناخبين ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

تدخل الرئيس السيسي ودوره في حفظ نزاهة الانتخابات

أشار بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحرص على نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ القرارات الصحيحة دون تردد، مع التأكيد على التدقيق الكامل في الطعون والشكاوى.

وطلب الرئيس الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفعالة وعدم تكرارها في الجولات المقبلة، مؤكداً أن أي إلغاء للانتخابات سواء كلياً أو جزئياً سيتم التعامل معه وفق القانون وبما يحقق إرادة الناخبين الحقيقية.

استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد حازم بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستمر في مراجعة المحاضر الخاصة باللجان الفرعية ومحاضر اللجنة العامة، لضمان مطابقة النتائج ومنع أي تلاعب أو مخالفة.

وأوضح أن أي تنازل من المرشحين عبر السوشيال ميديا لا يعتد به، وأن التنازل يجب أن يسير وفق الإجراءات القانونية الرسمية.

كما أشار إلى أن الهيئة مستمرة في فحص التظلمات الـ88 المقدمة وأن النتائج ستعلن بعد اكتمال هذه المراجعات الدقيقة، مؤكداً أن أي تجاوز في أي لجنة فرعية سيتم إلغاء الدائرة بالكامل.

النتائج المتوقعة والإعلان الرسمي

يأتي هذا التقرير في ظل استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتي شملت 14 محافظة الأسبوع الماضي، بعد مراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في 70 دائرة انتخابية، بما في ذلك أصوات المصريين بالخارج.

ويؤكد رئيس الهيئة أن أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية تخضع للفحص الدقيق والكامل، وأن الهيئة ملتزمة بالإعلان عن كل ما توصلت إليه قبل إعلان النتائج الرسمية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات.



حرص الهيئة على حماية إرادة الناخبين

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع أعضاء مجلس الإدارة مستمرون في العمل دون توقف لضمان نزاهة الانتخابات، مع متابعة دقيقة لجميع الطعون والشكاوى الواردة من المرشحين والناخبين.

وأوضح بدوي أن أي إجراء غير قانوني في أي لجنة سيؤدي إلى إلغاء الانتخابات في الدائرة بالكامل، وأن كل عملية انتخابية تمر بمتابعة دقيقة لضمان أن كل نائب يأتي تحت القبة يمثل إرادة المواطنين الحقيقية.

متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتظلمات

أشار المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة تتابع جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا تغفل أي شكوى أو تظلم، وأن جميع الإجراءات متوافقة مع الجدول الزمني للانتخابات.

وأوضح أن أي أحداث أو مخالفات يتم فحصها بالكامل، وأن الهيئة ملتزمة بالنزاهة والشفافية، بما يضمن حماية إرادة الناخبين وإظهار النتائج الحقيقية.

في ضوء كل ما سبق، تتضح الصورة أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ملتزمة بالإجراءات القانونية الكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، وأن أي تجاوز أو مخالفة ستؤدي إلى إلغاء الانتخابات في الدائرة المتضررة، مع إمكانية إلغاء الانتخابات بأكملها إذا اقتضت الضرورة، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وبشفافية تامة.