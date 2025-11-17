الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جاري فحص التظلمات التي وردت من المرشحين او الناخبين في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وقال حازم بدوي في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: " لما رئيس لجنة فرعية في الإسكندرية فرز الأصوات قبل الموعد المحدد للغلق اللجنة العامة تصديت للامر وأبطلت أصوات اللجنة بأكملها ".

وتابع حازم بدوي:" أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية في انتخابات النواب هي محل فحص دقيق وكامل".

وأكمل حازم بدوي:" مجلس الهيئة منعقد بصفة مستمرة وسنعلن كل شيء غدا الثلاثاء".