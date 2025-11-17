علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي للوطنية للانتخابات تعكس الشفافية والانضباط

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للتعامل مع انتخابات مجلس النواب، بما يقطع أي شك في أي دائرة انتخابية، أو حتى على مستوى المرحلة كاملة، وصولًا – إن لزم الأمر – إلى إعادة الانتخابات أو إلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا حماية لنزاهة العملية الانتخابية وصونًا لحقوق المواطنين.

وقال عابد في بيان ، إن هذا التوجيه الرئاسي يعكس اهتمام الدولة العميق بضمان أن تكون العملية الانتخابية نموذجًا في الشفافية والانضباط، وأن تُدار وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بعيدًا عن أي مؤثرات أو ملابسات قد تضعف ثقة الناخبين في نتائجها.

وتابع عابد، أن الرئيس يؤكد من خلال هذه الرسالة أن إرادة المصريين فوق كل اعتبار، وأن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تحفظ نقاء المسار الديمقراطي.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه تأتي هذه التوجيهات في إطار احترام الدستور وسيادة القانون، وترسيخ دور الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها مؤسسة مستقلة تملك كامل الصلاحيات لفحص الطعون، ومراجعة الإجراءات، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العملية الانتخابية.

وأكد أن هذه التوجيهات دليل جديد على أن مصر تسير بثبات نحو تعزيز بنية سياسية تستند إلى الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وطالب، جميع الأطراف إلى احترام القانون، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والوثوق في قدرة مؤسسات الدولة على إدارة هذا الملف بدقة وكفاءة.