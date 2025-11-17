الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ليست بمنأى عن كافة التفاعلات في العملية الانتخابية.

وأضاف حازم بدوي، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من منطلق أنه ليس للهيئة الوطنية للانتخابات ما تخفيه أو تخشي من إعلانه وأنه لا تستر على مخالفة أو مخالف.

واشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة سواء من المرشحين أو من الناخبين أو من المتابعين.

وأكد أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون ولو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: ليطمئن الجميع لن يأتي نائب تخت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين.

