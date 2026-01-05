روني يدعم روزنير لتدريب تشيلسي: جاهز للفرصة .. ولن يُخيب الآمال

أبدى واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، دعمه الكامل لتولي ليام روزنير القيادة الفنية لنادي تشيلسي، مؤكدًا أن المدرب الإنجليزي يستحق الحصول على هذه الفرصة بعد المسيرة التي قدمها في عالم التدريب.

ويُعد روزنير، الذي سبق له العمل مساعدًا لروني في ديربي كاونتي، والمدير الفني الحالي لفريق ستراسبورج الفرنسي، الاسم الأبرز لخلافة الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي رحل عن تدريب تشيلسي خلال الأسبوع الماضي.

وقال روني، خلال ظهوره في برنامج «واين روني شو» عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن روزنير كان عنصرًا مؤثرًا للغاية خلال فترة عملهما معًا، مشيرًا إلى امتلاكه قدرات تدريبية مميزة.

وأضاف أن دوره كان أقرب إلى الإدارة الشاملة للفريق، لكنه استفاد كثيرًا من أفكار روزنير الفنية وطريقته في العمل.

وأشار روني إلى أن روزنير قدم مستويات قوية في مشواره التدريبي، خاصة خلال تجربته مع ستراسبورج، التي قادها لاحتلال المركز السابع في الدوري الفرنسي بعد توليه المهمة في يوليو 2024، عقب تجربته السابقة مع هال سيتي.

وأكد روني ثقته في نجاح روزنير حال توليه تدريب تشيلسي، موضحًا أن هذه الفرصة تمثل محطة حاسمة في مسيرته، وأنه بات جاهزًا تمامًا لتحمل مسؤولية نادٍ بحجم البلوز، بعدما أكمل جميع المراحل التي تؤهله لهذا المنصب.

ويستعد تشيلسي، صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواجهة فولهام بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات البريميرليج.