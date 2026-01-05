150مليون يورو.. تشيلسي ينوي التعاقد مع فينسيوس

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فيشاجيس" الإسبانية، فإن إدارة نادي تشيلسي تجهز عرضاً بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون يورو لإنجاز صفقة فينيسيوس جونيور في شهر يونيو القادم.

وأكد أن عرض تشيلسي سيتضمن قيمة ثابتة قدرها 125 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو متغيرات وإضافات.



وقد خطف فريق تشيلسي نقطة ثمينة فى الوقت القاتل أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإتحاد فى الجولة العشرون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفتتح مانشستر سيتي التهديف في الدقيقة 42، بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها تيجاني ريندرز في اختراق منطقة جزاء تشيلسي من العمق ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.