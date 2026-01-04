الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يخطف نقطة ثمينة في الوقت القاتل من مانشستر سيتي

خطف فريق تشيلسي نقطة ثمينة فى الوقت القاتل أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإتحاد فى الجولة العشرون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفتتح مانشستر سيتي التهديف في الدقيقة 42، بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها تيجاني ريندرز في اختراق منطقة جزاء تشيلسي من العمق ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك تشيلسي هدف التعادل فى الوقت القاتل ،بعد هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي أنهاها مالو جوستو بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاد حيث فشل مدافعي مانشستر سيتي في ابعادها لتصل لأقدام إنزو فيرنانديز الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وقفز تشيلسي فى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، جفارديول، أورايلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، ريان شرقي



وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جوستو، تشالوباه، بينوا بادياشيلي، جوش أتشيمبونج

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، رييس جيمس، كول بالمر

خط الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، بيدرو نيتو



