بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يخطف نقطة ثمينة في الوقت القاتل من مانشستر سيتي

حسن العمدة

خطف فريق تشيلسي نقطة ثمينة فى الوقت القاتل أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإتحاد فى الجولة العشرون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفتتح مانشستر سيتي التهديف في الدقيقة 42، بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها تيجاني ريندرز في اختراق منطقة جزاء تشيلسي من العمق ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك تشيلسي هدف التعادل فى الوقت القاتل ،بعد هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي أنهاها مالو جوستو بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاد حيث فشل مدافعي مانشستر سيتي في ابعادها لتصل لأقدام إنزو فيرنانديز الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وقفز تشيلسي فى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، جفارديول، أورايلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، ريان شرقي


وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جوستو، تشالوباه، بينوا بادياشيلي، جوش أتشيمبونج

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، رييس جيمس، كول بالمر

خط الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، بيدرو نيتو


 

