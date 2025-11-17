قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إلغاء الانتخابات في هذه الحالة.. أبرز تصريحات رئيس الهيئة الوطنية في مؤتمر اليوم

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
محمد شحتة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لن يأتي نائب إلا بإرادة الناخبين

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ليست بمنأى عن كافة التفاعلات في العملية الانتخابية.

وأضاف حازم بدوي، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من منطلق أنه ليس للهيئة الوطنية للانتخابات ما تخفيه أو تخشي من إعلانه وأنه لا تستر على مخالفة أو مخالف.

واشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة سواء من المرشحين أو من الناخبين أو من المتابعين.

وأكد أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون ولو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: ليطمئن الجميع لن يأتي نائب تخت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين.

استقبال 88 تظلم من المرشحين

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات سيتكون وفقا لجدول زمني محدد، وسيتم العمل على فحص جميع الشكاوي التي تمت وسيتم الإعلان عنها.

وقال حازم بدوي، إنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح وفقا لاطار القانون، مؤكدا أن الهيئة تلقت 88 تظلما وسيتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولي غدا.

إلغاء الانتخابات في هذه الحالة

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة من المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات.

وأضاف حازم بدوي، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة مستقلة ولها كامل الهيمنة على الانتخابات ولها الحق في إلغاء الانتخابات كاملة أو في بعض الدوائر.

وردا على سؤال فشل بعض المرشحين في تقديم تظلمات ومنع بعض الصحفيين من دخول لجان الانتخابات، قال رئيس الهيئة إن التظلم يقدم للجنة العامة ثم يرفع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون، مؤكدا أننا كلنا حريصون على الحق ولن نقبل بظلم أبدا.

وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم بحث التظلمات وسيتم إعلان القرارات غدا مع إعلان نتيجة الانتخابات، مؤكدا أن أي تجاوز حصل في أي لجنة حتى لو لجنة فرعية ستبطل الدائرة بالكامل.

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مخالفة في أي لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل.

وقال حازم بدوي،:" جاري فحص التظلمات التي وردت من المرشحين او الناخبين في انتخابات مجلس النواب".

وأضاف حازم بدوي:" لما رئيس لجنة فرعية في الإسكندية فرز الأصوات قبل الموعد المحدد للغلق اللجنة العامة تصدت للأمر وأبطلت أصوات اللجنة بأكملها".

وتابع حازم بدوي:" أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية في انتخابات النواب هي محل فحص دقيق وكامل ومجلس الهيئة منعقد بصفة مستمرة وسنعلن كل شيء غدا الثلاثاء".

مصير المرشحين المتنازلين

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تراجع المحاضر الخاصة باللجان الفرعية ويتم مطابقتها بمحاضر اللجنة العامة، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة كافة التظلمات قبل إعلان النتائج من اللجنة العامة للانتخابات.

وأوضح بدوي في مؤتمر صحفي، أن السوشيال ميديا ليس المكان الذي يقبل فيه التنازل عن الانتخابات كما فعل بعض المرشحين، مرددا: اللي عايز يتنازل لابد أن يسير في الطريق القانوني وليس عن طريق السوشيال ميديا.

رصد المواقع وصفحات السوشيال

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إننا نرصد كافة المواقع وصفحات السوشيال ونحن ليس بمعزل، وما يحدث محل نظر للتظلمات، متابعا أن ملتزمون بتنفيذ الجدول الزمني للانتخابات.
 

