الوطنية للإنتخابات: الهيئة تلقت 88 تظلما وإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى غدا

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات سيتكون وفقا لجدول زمني محدد، وسيتم العمل على فحص جميع الشكاوي التي تمت وسيتم الإعلان عنها.

وقال حازم بدوي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، للهيئة الوطنية للإنتخابات، انه سيتم اتخاذ القرار الصحيح وفقا لاطار القانون، مؤكدا أن الهيئة تلقت 88 تظلما وسيتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولي غدا.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، مؤتمرا صحفيا، بمقر الهيئة الوطنية للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

