الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
برلمان

عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن انتخابات النواب تؤكد أن إرادة المصريين ستكون المعبرة عن البرلمان المقبل

حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ
حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للإنتخابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشان إنتخابات مجلس النواب بما يضمن الشفافية والنزاهة  مؤكداً أن البيان  إصرار الدولة علي أن تكون نتائج الإنتخابات معبرة عن إرادة المواطنين ، وهذا ضمانة كافية لنزاهة وضمانة عملية الإنتخابية  وأن أصوات المصريين في صناديق الإقتراع ستكون المعبرة عن البرلمان المقبل .


وأشار" عضو الشيوخ" في تصريحات صحفية له اليوم أن توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للإنتخابات بشان التدقيق  في فحص الطعون المقدمة من بعض مرشحي المقاعد الفردية في إنتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة خاصة بعدما تعددت الشكاوي أثناء عملية الفرز يؤكد مدي حرص الرئيس السيسي ، علي ان يكون صوت المواطن هو الفبصل وصاحب الكلمة بما لا يسمح بأي تجاوز أو مساس بالعملية الإنتخابية 
وأضاف " جعفر" أنه تلك التصريحات هي دليل علي سيادة مبدأ القانون ،وان إرادة المصريين هي الفيصل في نجاح مرشح أو عدم نجاحه في الإنتخابات مؤكداً أن البيان هو ترسيخ لمبدأ العدالة ويقضي علي أي محاولات للتشويه أو التشكيك في نزاهة الإنتخابات كما يروج البعض .


وإختتم عضو الشيوخ بيانه بالتأكيد  علي أن  ضمان انتخابات نزيهة يعزز ثقة المواطنين في الانتخابات ويدعم المشاركة الواسعة في صناديق الاقتراع، مؤكدا أن قوة الدولة تبدأ من مؤسسات منتخبة بإرادة حرة، وأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا تُبنى إلا على أساس انتخابات نزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع

حسن جعفر مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الشيوخ انتخابات النواب إنتخابات مجلس النواب

