مجدي مرشد: استجابة الرئيس السيسي لشكاوى انتخابات النواب تعكس الحرص على حماية إرادة المصريين

أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشكاوى بعض المرشحين في المقاعد الفردية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، وتوجيهه الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإنصاف المتضررين، يعكس وعي القيادة السياسية وحسها بنبض الشارع.

وأضاف مرشد أن الرئيس ذهب أبعد من ذلك بفتح الباب لإعادة الاقتراع في بعض الدوائر إذا استلزم الأمر، مع مراعاة الحذر لتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت في المرحلة الثانية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمنح المواطنين شعورًا بالاطمئنان والأمان.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه الاستجابة تؤكد أن القيادة السياسية واعية وتهتم بمشاكل الشعب وتعمل على حمايته، ما يعزز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وشفافية الإجراءات.

وتابع مرشد أن حرص الرئيس على متابعة العملية الانتخابية بشكل مباشر، وإعطاء الهيئة الوطنية كامل الصلاحيات القانونية لإدارة الطعون واتخاذ القرارات اللازمة، يرسخ مبدأ العدالة الانتخابية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، كما يعكس التزام الدولة بحماية إرادة المواطنين وصوتهم باعتباره الخط الفاصل في رسم مستقبل البرلمان والدولة.