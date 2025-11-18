مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران بطلقات نارية، أطلقها عليهم لصوص بغرض سرقة ما بحوزتهم، أمام عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين برفقته، بطلقات نارية، أثناء قيادتهم دراجة نارية أمام عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة الشاب إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين من المعلومات الأولية، مصرع أسعد.م 30 عامًا، مقيم بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، وإصابة كل من: محمد.خ 24 عامًا، بطلق نارى فى الذراع، وعبد اللطيف.ع 23 عامًا، مقيم بدار السلام بسوهاج.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الحادث، لضبط الجناة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



