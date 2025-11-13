نقل الطبيب المصاب بطلق ناري في قافلة طبية إلى مستشفى قنا العام

نقلت سيارة إسعاف، طبيب النساء المصاب بطلق ناري خلال مشاركته فى قافلة طبية بقرية العطيات بدشنا شمال قنا، إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطبيب أبوالحسن رجب فكرى، طبيب نساء وتوليد، أصيب بطلق نارى خلال مشاركته مع آخرين فى قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة، بقرية العطيات.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى ومنها إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.