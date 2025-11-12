قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بالأسماء .. إصابة 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 12 شخصًا فى حادث سقوط سيارة أجرة داخل ترعة بنطاق قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة وسقوطها داخل ترعة بقنا، نتج عنه إصابة 12 شخصًا.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة أجرة "كبود" وسقوطها داخل ترعة بنطاق قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصي، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: مديحة محمد إسماعيل 25 عامًا جرح قطعي بالجبهة والأنف وكدمات بالصدر، سميحة محمد إسماعيل، 26 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، كريمة الدوح، 38 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، شاذلي محمد أمين، 42 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمود محمد، 27 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وإصابة كل من: جودي عبد الناصر علي 8 أعوام جروح وكدمات متفرقة بالجسم، تقوي أحمد ربيع 8 أعوام، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالراضي ماهر على 4 أعوام، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، عزة إسماعيل محمد، 9 أعوام، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، جنا رمضان سعيد 9 أعوام، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، مروة عيد بخيت 9 أعوام، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و دينا علي محمد 16 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



 

