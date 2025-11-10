أخبار قنا| جاهزية اللجان لانتخابات مجلس النواب.. الصحة تعلن الطوارئ.. وضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، محافظ قنا يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب ويعلن جاهزيتها لانطلاق ماراثون الانتخابات، مديرية التموين تحرر 340 مخالفة تموينية وضبط 953 بطاقة داخل مخبز خلال أسبوع، والمحافظ يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين، والصحة ترفع درجة الإستعداد القُصوى بالمستشفيات استعداداً لإنتخابات مجلس النواب، وضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى شارع بقفط.





جاهزون لانطلاق ماراثون الانتخابات.. محافظ قنا يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية علي عدد من المقرات الانتخابية بمدينة قنا للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة آمنة ومنظمة تسهل على المواطنين المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستورى.



وأكد محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير جميع سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الاستراحات وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن سهولة وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع.





خلال أسبوع.. تحرير 340 مخالفة تموينية وضبط 953 بطاقة داخل مخبز بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، عدة حملات على مدار الأسبوع المنقضى، بمختلف مراكز قنا، حررت خلالها 340 مخالفة تموينية متنوعة، مع إحباط محاولات تهريب دقيق بلدى قبل بيعه في السوق السوداء، بجانب ضبط 953 بطالقة تموينية داخل مخبز بلدى.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعي إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.



محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة جهود استرداد أملاك الدولة ومواجهة التعديات عليها، واستعراض المعوقات التي تواجه دورة التقنين، إلى جانب توحيد المفاهيم والإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة وقرارات اللجنة العليا.



وقدّم ثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة وعضو لجنة الاسترداد، عرضًا تفصيليًا حول موقف دورة التقنين بالمحافظة، مستعرضًا المعوقات التي تحول دون إتمام الإجراءات، ومؤكدًا على أهمية تبصير العاملين في الوحدات المحلية بآليات التنفيذ على أرض الواقع، وضوابط المخالصات المالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة، كما تم استعراض أبرز ملامح قانون رقم 168 لسنة 2025، والرد على جميع التساؤلات الفنية والمالية المتعلقة بملفات التقنين.



صحة قنا ترفع درجة الإستعداد القُصوى بالمستشفيات استعداداً لإنتخابات مجلس النواب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن رفع درجة الإستعداد القُصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في خطوة استباقية لضمان تأمين طبى متكامل خلال انتخابات مجلس النواب.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، تواجد الأطقم الطبية بكامل جاهزيتها في جميع أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة مع تعزيز أعداد الأطباء وأفراد التمريض والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة بنوك الدم بكميات كافية لمواجهة أى طارئ.



قنا .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقـ.ـتل سائق توك توك في قفط

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات مصرع سائق توك توك بطعنات متفرقة بالجسم، أثناء تواجده بأحد الشوارع بوسط مدينة قفط جنوب قنا.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع محمود شعبان ٣٠ عاماً، بطعنات متفرقة فى الجسم أثناء مروره فى أحد الشوارع بمدينة قفط.



لمجابهة الأزمات.. بحث الاستعدادات النهائية للتدريب العملى صقر 160 بقنا

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 160" لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتحت إشراف لجنة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

يهدف التدريب إلى رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في مواجهة المواقف الطارئة، من خلال تنفيذ محاكاة ميدانية لعدد من السيناريوهات الواقعية التي تعكس طبيعة الأزمات المحتملة، بما يعزز قدرة المحافظة على سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع الأحداث الطارئة.





ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى شارع بقنا

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك بعدة طعنات فى أحد شوارع مدينة قفط جنوب قنا.

وتبين أن المتهم يعانى من مرض نفسى وكان المجنى عليه يعطف عليه دائما، إلا أنه سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال.