السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات
30 دقيقة .. الأهلي يبحث عن أول الأهداف والزمالك يغلق المساحات
إعلام فلسطيني: انقطاع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد مؤتمر صناعة التعهيد في مصر
الشيخ خالد الجندي: الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة.. والله يحب سماع تضرع عبده
محافظات

لمجابهة الأزمات.. بحث الاستعدادات النهائية للتدريب العملى صقر 160 بقنا

اجتماع التدريب المشترك
اجتماع التدريب المشترك
يوسف رجب

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 160" لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتحت إشراف لجنة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

يهدف التدريب إلى رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في مواجهة المواقف الطارئة، من خلال تنفيذ محاكاة ميدانية لعدد من السيناريوهات الواقعية التي تعكس طبيعة الأزمات المحتملة، بما يعزز قدرة المحافظة على سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع الأحداث الطارئة.

شارك في الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم شريف أشرف، مساعد المستشار العسكري، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة.

وشهد اللقاء استعراض خطة التنفيذ التفصيلية، والتي تتضمن اختيار 6 مبانٍ لتنفيذ تجارب الإخلاء، ومراجعة جاهزية المعدات الهندسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تنظيم اصطفاف جزئي للمعدات بنسبة 50% من إجمالي معدات المحافظة لقياس مدى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات.

كما تم التنسيق لتحديد 3 مستشفيات حكومية وأربع مدارس منها ثلاث حكومية وأخرى عسكرية لتنفيذ جولات ميدانية لقياس مستوى الاستعداد، إلى جانب إقامة معسكر إيواء متكامل بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات التدريب العملي.

ويأتي تنفيذ التدريب المشترك "صقر 160" في إطار خطة الدولة الشاملة لتنمية قدرات منظومة الطوارئ والأجهزة التنفيذية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية أو البشرية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المجتمع المحلى.

قنا صقر 160 التدريب العملي المشترك الأحداث الطارئة مواجهة الأزمات مديرية التضامن الاجتماعي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أراضي مشروع «مسكن 6»

للفئات المتوسطة والمتميزة .. خطوات حجز أراضي مشروع «مسكن 6» 2025

لقاءات لوزير الاستثمار

لقاءات مكثفة لوزير الاستثمار مع كبرى الشركات التركية

جانب من الاجتماع

رئيس تنمية القاهرة الجديدة يجتمع مع سكان "جنة" لمناقشة سبل الارتقاء بالخدمات

جانب من المشاركة

وزير الإسكان يتفقد جناح الوزارة بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة في دورته السادسة

بالصور

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

