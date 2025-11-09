لمجابهة الأزمات.. بحث الاستعدادات النهائية للتدريب العملى صقر 160 بقنا

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 160" لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتحت إشراف لجنة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

يهدف التدريب إلى رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في مواجهة المواقف الطارئة، من خلال تنفيذ محاكاة ميدانية لعدد من السيناريوهات الواقعية التي تعكس طبيعة الأزمات المحتملة، بما يعزز قدرة المحافظة على سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع الأحداث الطارئة.

شارك في الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم شريف أشرف، مساعد المستشار العسكري، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة.

وشهد اللقاء استعراض خطة التنفيذ التفصيلية، والتي تتضمن اختيار 6 مبانٍ لتنفيذ تجارب الإخلاء، ومراجعة جاهزية المعدات الهندسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تنظيم اصطفاف جزئي للمعدات بنسبة 50% من إجمالي معدات المحافظة لقياس مدى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات.

كما تم التنسيق لتحديد 3 مستشفيات حكومية وأربع مدارس منها ثلاث حكومية وأخرى عسكرية لتنفيذ جولات ميدانية لقياس مستوى الاستعداد، إلى جانب إقامة معسكر إيواء متكامل بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات التدريب العملي.

ويأتي تنفيذ التدريب المشترك "صقر 160" في إطار خطة الدولة الشاملة لتنمية قدرات منظومة الطوارئ والأجهزة التنفيذية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية أو البشرية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المجتمع المحلى.



