محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة جهود استرداد أملاك الدولة ومواجهة التعديات عليها، واستعراض المعوقات التي تواجه دورة التقنين، إلى جانب توحيد المفاهيم والإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة وقرارات اللجنة العليا.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة وعضو لجنة الاسترداد، ونيفـين جرجس، كبير مفتشي وزارة المالية وعضو لجنة المرور، وحنان عبد الرازق، ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب موظفي المنظومة الإلكترونية، ومسؤولي ملفات التقنين بالوحدات القروية.

وقدّم ثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة وعضو لجنة الاسترداد، عرضًا تفصيليًا حول موقف دورة التقنين بالمحافظة، مستعرضًا المعوقات التي تحول دون إتمام الإجراءات، ومؤكدًا على أهمية تبصير العاملين في الوحدات المحلية بآليات التنفيذ على أرض الواقع، وضوابط المخالصات المالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة، كما تم استعراض أبرز ملامح قانون رقم 168 لسنة 2025، والرد على جميع التساؤلات الفنية والمالية المتعلقة بملفات التقنين.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية مواصلة أعمال المتابعة الميدانية، مع التركيز على مراجعة معدلات المعاينات لطلبات التقنين، والتأكد من الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عن العقود، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة التقنين.

فيما وجه محافظ قنا، الشكر لأعضاء لجنة الاسترداد على دعمهم الفني المستمر، مشيدًا بما وصفه بـ"الزيارة الكاشفة" التي أسهمت في توضيح الكثير من المفاهيم للعاملين، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل دعمًا نوعيًا لمسار العمل التنفيذي في هذا الملف الحيوى.



كما شدد محافظ قنا، على ضرورة تنسيق الجهود ورفع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالأمانة والدقة في مراجعة البيانات والمستندات الخاصة بأراضى الدولة.

وكلف محافظ قنا، العاملين بالمنظومة الإلكترونية بضرورة مراجعة محاضر المعاينات بدقة، والتحقق من طبيعة استخدام الأراضي، وسرعة الانتهاء من محاضر التثمين، والمتابعة اليومية لأعمال الوحدات القروية.



كما وجه عبدالحليم، بقطع المرافق عن العقارات الصادر بحقها محاضر جنائية أو قرارات حجز إداري في حال تقاعس أصحابها عن سداد مستحقات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة بغرض التربح أو إعادة التصرف فيها دون سند قانوني، مؤكدًا أن المعاينات الميدانية الدقيقة هي المحور الأساسي لإنجاح منظومة التقنين، والتحقق من الجدية والتواجد الفعلي لمقدمي الطلبات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وضمان استرداد حقوق الدولة كاملة.





