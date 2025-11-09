قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة جهود استرداد أملاك الدولة ومواجهة التعديات عليها، واستعراض المعوقات التي تواجه دورة التقنين، إلى جانب توحيد المفاهيم والإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة وقرارات اللجنة العليا.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة وعضو لجنة الاسترداد، ونيفـين جرجس، كبير مفتشي وزارة المالية وعضو لجنة المرور، وحنان عبد الرازق، ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب موظفي المنظومة الإلكترونية، ومسؤولي ملفات التقنين بالوحدات القروية.

وقدّم ثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة وعضو لجنة الاسترداد، عرضًا تفصيليًا حول موقف دورة التقنين بالمحافظة، مستعرضًا المعوقات التي تحول دون إتمام الإجراءات، ومؤكدًا على أهمية تبصير العاملين في الوحدات المحلية بآليات التنفيذ على أرض الواقع، وضوابط المخالصات المالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة، كما تم استعراض أبرز ملامح قانون رقم 168 لسنة 2025، والرد على جميع التساؤلات الفنية والمالية المتعلقة بملفات التقنين.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية مواصلة أعمال المتابعة الميدانية، مع التركيز على مراجعة معدلات المعاينات لطلبات التقنين، والتأكد من الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عن العقود، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة التقنين.

فيما وجه محافظ قنا، الشكر لأعضاء لجنة الاسترداد على دعمهم الفني المستمر، مشيدًا بما وصفه بـ"الزيارة الكاشفة" التي أسهمت في توضيح الكثير من المفاهيم للعاملين، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل دعمًا نوعيًا لمسار العمل التنفيذي في هذا الملف الحيوى.


كما شدد محافظ قنا، على ضرورة تنسيق الجهود ورفع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالأمانة والدقة في مراجعة البيانات والمستندات الخاصة بأراضى الدولة.

وكلف محافظ قنا، العاملين بالمنظومة الإلكترونية بضرورة مراجعة محاضر المعاينات بدقة، والتحقق من طبيعة استخدام الأراضي، وسرعة الانتهاء من محاضر التثمين، والمتابعة اليومية لأعمال الوحدات القروية.


كما وجه عبدالحليم، بقطع المرافق عن العقارات الصادر بحقها محاضر جنائية أو قرارات حجز إداري في حال تقاعس أصحابها عن سداد مستحقات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة بغرض التربح أو إعادة التصرف فيها دون سند قانوني، مؤكدًا أن المعاينات الميدانية الدقيقة هي المحور الأساسي لإنجاح منظومة التقنين، والتحقق من الجدية والتواجد الفعلي لمقدمي الطلبات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وضمان استرداد حقوق الدولة كاملة.
 


قنا استرداد أراضي الدولة أملاك الدولة المنظومة الإلكترونية ملفات التقنين منظومة التقنين أراضى‭ ‬الدولة‭

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد