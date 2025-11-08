قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حالة روحية بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية بمهرجان قنا للفنون والتراث

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
يوسف رجب

شهدت فعاليات اليوم الأخير لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية حالة روحية جمعت بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية، خلال العروض التى شهدها دير الأنبا بستناؤوس.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل.

تضمنتوفعاليات الحفل عرض لفرقة شماسة مدرسة الشهيد اسطفانوس للسماشة بنقادة، فريق أبناء برية الأساس بقيادة انطونيس لطفى، قدمت ميدلى ترانيم تراث، واه ياعبد الودود، الحلوة قامت تعجن، أغنية فرعونية فى مهابة ايزيس، الحان كنائيسية مع ابتهالات إسلامية ياملاك السلام، حلوة بلادى السمرة، ميدلى جماعى "صوت بلادى، رجالة يابلادى، لك يامصر السلام، احلف بسماها وترابها.

كما قدمت فرقة الانشاد الدينى بقصر ثفافة قنا، بقيادة مصطفى فارس، ابتهالات دينية : كل الناس بيقولو يارب، ابتهالات حرة، مدد يانبى، طاب لى، يارسول الله أجرنا، أبواب التوبة.

ونظمت إدارة المهرجان زيارة لعدد من الاديرة بمركز نقادة بمحافظة قنا ، تفقدخلالها المشاركين والحضور ضيوف المهرجان، دير مارى جرجس المجمع، وتولى الأنبا انجيلوس النقادى، التعريف بتاريخ إنشاء الدير، وبناءه فى نهاية القرن الرابع، وهو مجمع كنائس على مستوى أديرة الرهينة فى الصعيد، ويجمع 5 أديرة "العزاء مريم، مارى يوحنا، مارى جرجس، الملاك ميخائيل، كنيسة الشهيد جرجس الأثري". 
 

يُذكر أن مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية  تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع  مع  محافظة قنا، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ويتولى رئاسة المهرجان الناقد الفني هيثم الهواري رئيس مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، وتضم اللجنة العليا كلًّا من: الدكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان  أحمد الشافعي، والكاتب  بكري عبد الحميد، مدير المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى إحياء التراث المصري الأصيل من خلال عروض الفنون التراثية، ومعارض الحرف اليدوية، والألعاب الشعبية والورش التدريبية، والفعاليات الثقافية التي تبرز الهوية المصرية عبر أجيالها المتعاقبة.



قنا مهرجان قنا للفنون الإنشاد الدينى الترانيم الكنسية دير الأنبا بستناؤوس

فوائد الشوكولاتة الصحية
محمد رمضان
سيارات SUV صينية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
