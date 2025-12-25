مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم هدم السجون القديمة واستبدالها بمراكز تأهيل وإصلاح حديثة كجزء من استراتيجية مصر لتطوير المنظومة العقابية وحقوق الإنسان، وهو ما أكده وزير الخارجية بدر عبد العاطي ردًا على المشككين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن إقامة مراكز التأهيل والإصلاح في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة العقابية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن سفراء عدد من الدول زاروا مراكز التأهيل والإصلاح بناء على توجيهات مباشره من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يطلعوا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار مصطفى بكري إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي كان رده حاسما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن هناك من يتعامل على أن سجن العقرب مازال موجودا والسجون الأخرى ما زالت موجودة، فهذا العهد انتهى والاستراتيجية الوطنية تطبق على أرض الواقع واللي مش عايز يشوف بالتأكيد ما بيشوفش لأنه له غرض معين في شيطنة كل شيء على أرض مصر".