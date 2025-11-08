قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على هامش مهرجان الفنون.. محافظ قنا يفتتح معرض التكتلات الاقتصادية بمعبد دندرة

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض حرف التكتلات الاقتصادية بساحة معبد دندرة الأثري، وذلك في خطوة تعكس جهود المحافظة في دعم الصناعات والحرف التراثية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلى، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والناقد السينمائي هيثم الهواري رئيس المهرجان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وخلال جولته التفقدية لأجنحة المعرض، اطلع المحافظ على أبرز منتجات تكتل صناعة خشب السرسوع المعروف بدقته العالية في إنتاج التحف الخشبية، وتكتل الخزف الذي يجسد ملامح التراث المحلي من خلال التماثيل والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة المصرية الأصيلة، وتكتل الجريد الذي يعتمد على سعف النخيل في صناعة المنتجات المنزلية من كراسي وأَسِرّة وأدوات تقليدية.

كما تفقد محافظ قنا، جناحي تكتل الفركة إحدى أقدم الحرف التراثية في صعيد مصر وتكتل الفخار الذي تشتهر به المحافظة بإنتاج الأواني الفخارية.

وأشاد ضيوف المهرجان، بما شاهده من جودة المنتجات ودقة الصنعة، وما تعكسه من مهارة الحرفيين وإبداعهم في الحفاظ على روح التراث المصري الأصيل.

وشاركت كلية التربية النوعية بجامعة قنا في المعرض بمجموعة من المشغولات اليدوية والصور التراثية والملابس الشعبية، في إطار التعاون بين الجامعة والمحافظة لدعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تبرز ملامح الهوية المصرية.

و أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية بوصفها أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية يمثل منصة فاعلة للترويج للمنتجات المحلية وفتح آفاق للاستثمار وتسويق التراث المصري عالميًا.

وأوضح محافظ قنا، بأن المهرجان يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء من خلال الفنون والحرف التي تمثل ذاكرة الأمة وجذورها الثقافية، مؤكدًا أن قنا ماضية بخطى واثقة نحو استثمار تراثها الفريد لتصبح قبلة للفنون والحرف الأصيلة في صعيد مصر.
 


قنا معرض حرف التكتلات الاقتصادية الحرف التراثية مهرجان الفنون التراثية معبد دندرة المشغولات اليدوية مهرجان قنا للفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

BMW

تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

صفقة الـ 400 مليون دولار.. سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

فيات

داينامكس تطلق سيارة فيات 500X موديل 2026 بتصميم عصري أنيق في السوق المصري

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد