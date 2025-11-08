على هامش مهرجان الفنون.. محافظ قنا يفتتح معرض التكتلات الاقتصادية بمعبد دندرة

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض حرف التكتلات الاقتصادية بساحة معبد دندرة الأثري، وذلك في خطوة تعكس جهود المحافظة في دعم الصناعات والحرف التراثية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلى، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والناقد السينمائي هيثم الهواري رئيس المهرجان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وخلال جولته التفقدية لأجنحة المعرض، اطلع المحافظ على أبرز منتجات تكتل صناعة خشب السرسوع المعروف بدقته العالية في إنتاج التحف الخشبية، وتكتل الخزف الذي يجسد ملامح التراث المحلي من خلال التماثيل والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة المصرية الأصيلة، وتكتل الجريد الذي يعتمد على سعف النخيل في صناعة المنتجات المنزلية من كراسي وأَسِرّة وأدوات تقليدية.

كما تفقد محافظ قنا، جناحي تكتل الفركة إحدى أقدم الحرف التراثية في صعيد مصر وتكتل الفخار الذي تشتهر به المحافظة بإنتاج الأواني الفخارية.

وأشاد ضيوف المهرجان، بما شاهده من جودة المنتجات ودقة الصنعة، وما تعكسه من مهارة الحرفيين وإبداعهم في الحفاظ على روح التراث المصري الأصيل.

وشاركت كلية التربية النوعية بجامعة قنا في المعرض بمجموعة من المشغولات اليدوية والصور التراثية والملابس الشعبية، في إطار التعاون بين الجامعة والمحافظة لدعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تبرز ملامح الهوية المصرية.

و أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية بوصفها أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية يمثل منصة فاعلة للترويج للمنتجات المحلية وفتح آفاق للاستثمار وتسويق التراث المصري عالميًا.

وأوضح محافظ قنا، بأن المهرجان يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء من خلال الفنون والحرف التي تمثل ذاكرة الأمة وجذورها الثقافية، مؤكدًا أن قنا ماضية بخطى واثقة نحو استثمار تراثها الفريد لتصبح قبلة للفنون والحرف الأصيلة في صعيد مصر.





