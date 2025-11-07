قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مهرجان قنا يقدم ورشا فنية وتراثية متنوعة للتدريب على صناعة الكليم وعزف الناى والعرائس

ورش مهرجان قنا للفنون
ورش مهرجان قنا للفنون
يوسف رجب

واصل مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، تقديم عروض فنية وتنفيذ ورش تدريبية متنوعة لأبناء قنا، تمثلت فى تدريبات الكليم وعزف الناى والعرائس، لإحياء التراث المصري الأصيل، وذلك بقصر ثقافة قنا الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والفنية.

يأتى ذلك ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية  في دورته الأولى، والمقامة خلال الفترة من  5 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة.
 

قال الناقد الفني  هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إن الورش التدريبية تشهد إقبالًا واسعًا من المشاركين من مختلف الأعمار، حيث تهدف إلى نقل الخبرات التراثية والفنية إلى الأجيال الجديدة، وتوثيق المهارات الحرفية والفنون الشعبية التي تميز الهوية الثقافية المصرية.

وأضاف الهوارى، وتضم الورش التدريبية مجالات فنية وتراثية وهى ورشة الإنشاد الدينى للمنشد ربيع زين، ورشة صناعة العرائس للفنان أحمدأبوطالب، ورشة الخط العربى للخطاط بهاء الدين عيسى، ورشة النحت على الخشب وتقوم بها مؤسسة ريدك ورشة الكليم  تقوم بها نعيمة محمد من مؤسسة نوبت، ورشة الاكلات التراثية تقدمها ناهد رمضان من مؤسسة البيت المصرى، ورشة عزف الناى للفنان طه النبوى، بالاضافة الى ورشة الألعاب الشعبية التي تهدف إلى إحياء التراث الترفيهي المصري القديم.

وأكد الهواري، بأن استمرار هذه الورش يعكس مدى تفاعل الجمهور مع أهداف المهرجان، الذي يسعى إلى إحياء الفنون التراثية والحفاظ على الحرف التقليدية  كجزء أصيل من الذاكرة الثقافية المصرية.
 

يُذكر أن  مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية  تنظمه  مؤسسة "س" للثقافة والإبداع  مع  محافظة قنا، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ويتولى رئاسة المهرجان الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، وتضم اللجنة العليا كلًّا من الدكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان أحمد الشافعي، والكاتب بكري عبد الحميد، مدير المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى إحياء التراث المصري الأصيل من خلال عروض الفنون التراثية، ومعارض الحرف اليدوية، والالعاب الشعبية والورش التدريبية، والفعاليات الثقافية التي تبرز الهوية المصرية عبر أجيالها المتعاقبة.
 

