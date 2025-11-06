محافظ قنا يكرم رموز الفن والثقافة ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون

كرَّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عدداً من الشخصيات البارزة في مجالات العمل التنفيذي والفني والثقافي، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في دعم التراث المصري والفنون الشعبية الأصيلة، في إطار فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، الذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.

وشمل التكريم كلا من: المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة، والفنانة الشعبية الكبيرة فاطمة عيد.



كما جرى تكريم الفنان الراحل عبدالرحمن الشافعي، أحد رموز المسرح والفنون الشعبية في مصر، وتسلم درع التكريم نيابةً عنه الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، خلال كلمته في الحفل، أن المهرجان يجسد رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء من خلال الفنون والحرف التراثية.



وأشار محافظ قنا، إلى أن التكريم يأتي تعبيراً عن التقدير والامتنان لكل من أسهم في إبراز التراث المصري ونقله إلى الأجيال الجديدة بروح عصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأعرب المكرمون، عن بالغ تقديرهم لمحافظة قنا ومحافظها على هذه اللفتة الكريمة، مثمنين الجهود التنظيمية الرفيعة التي شهدها المهرجان، والتي تعكس اهتمام الدولة بنشر ثقافة الجمال والفن والهوية المصرية في مختلف ربوع الوطن، مؤكدين أن دعم التراث الشعبي هو في جوهره دعم لروح الإبداع التي تميز الشخصية المصرية عبر العصور.