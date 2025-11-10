محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة





شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في احتفالات الشهيد العظيم مارجرجس بدير المحروسة، حيث قدم التهنئة للأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها وجميع الإخوة الأقباط، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتآخي بين المواطنين.

رافقه خلال الزيارة كل من اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والدكتورة هدى السعدي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، ومجدي نجيب، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ، الأنبا شاروبيم وعدد من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط بين المسلمين والمسيحيين في محافظة قنا.

وعقب تقديم التهنئة، قام المحافظ بجولة داخل الدير شملت كنيسة مريم المجدلية، تفقد خلالها المكتبة التي تضم معرضًا لمنتجات مشغل الدير من ملابس الخدمة والمعمودية ومستلزمات الكنائس والملابس الحريمي وألعاب الأطفال والهدايا التذكارية.

واختتم محافظ قنا، زيارته بتفقد كنيسة مارجرجس الروماني الأثرية التي تعود إلى القرن الرابع الميلادي وتم تجديدها في عهد نيافة الأنبا شاروبيم، مشيدًا بالمكانة الدينية والتاريخية التي يتمتع بها الدير كأحد أبرز المزارات الدينية في صعيد مصر.

وأكد محافظ قنا، أن الأعياد والمناسبات الدينية تُعد فرصة لترسيخ قيم السلام والتسامح والعيش المشترك، وأن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التآخي والوحدة الوطنية تحت راية الوطن.

فيما أعرب الأنبا شاروبيم، عن خالص شكره لمحافظ قنا على زيارته ومشاركته أبناء الكنيسة احتفالاتهم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الطيبة تعكس عمق العلاقات الطيبة بين جميع أطياف المحافظة.

يذكر أن الشهيد العظيم مارجرجس من أبرز القديسين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولد في كبادوكيا بآسيا الصغرى وكان ضابطا في الجيش الروماني عرف بشجاعته وإيمانه، واستشهد في بداية القرن الرابع الميلادي، ليظل رمزا للإيمان والثبات والصبر، ويُقام له احتفال سنوي كبير بدير المحروسة يشارك فيه آلاف الزوار من مختلف المحافظات.



