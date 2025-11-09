خلال أسبوع.. تحرير 340 مخالفة تموينية وضبط 953 بطاقة داخل مخبز بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، عدة حملات على مدار الأسبوع المنقضى، بمختلف مراكز قنا، حررت خلالها 340 مخالفة تموينية متنوعة، مع إحباط محاولات تهريب دقيق بلدى قبل بيعه في السوق السوداء، بجانب ضبط 953 بطالقة تموينية داخل مخبز بلدى.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعي إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، بأن الحملات استهدفت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، وأن المديرية تمكنت من ضبط سيارة محمله بدقيق بلدي بمركز نقادة بكميه قدرها 52 جوال تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، وضبط 953 بطاقة تموينية تم تجميعها داخل مخبز بلدي بقرية أبوشوشه مركز أبوتشت بغرض ضرب البطاقات علي الماكينة دون الإنتاج الفعلي للإستفادة من الدعم بغرض التربح غير المشروع.

وأضاف القط، بأن الحملات التي شنتها المديرية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحرير 340 مخالفة تموينية متنوعة، أبرزها: 226 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،22 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و4 محاضر مجهول المصدر وعدم صلاحية، و15 محضر بدال تمويني مغلق ومشروع جمعيتي، 2 تقارير عدم الإعلان عن المقررات التموينية، 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، محضر بيع بأزيد من السعر، 2 محضر غش تجارى وضبط 84 بطاقة تموينيه بمركز نجع حمادي، 2 تقرير بدال تموينى عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، وفي قطاع المخابز تم تحرير 16 محضر خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر عدم الاعلان عن قائمة التشغيل 6 محضر عدم نظافة ادوات العجن و 10 محضر مخابز مغلقه و8 محاضر نقص وزن الخبز و7 محضر تصرف وتجميع في دقيق بلدي وعدد 2 محضر عدم إعطاء بوان للمواطن و 1 محضر لإدارة وتشغيل مخبز سياحي بدون ترخيص، 2 محضر تجميع بطاقات داخل مخبز بلدي وفي قطاع المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن اسعار مستودع البوتاجاز.

أشار القط، إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم حملات رقابية يومية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وذلك لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مؤكدًا حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعة الدقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.