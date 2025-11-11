قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
محافظات

محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يتفقدان مشروع الصرف الصحي بمدينة قفط

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وألمود ويتز المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، وفريق البنك الدولي وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، اليوم، مشروع الصرف الصحي بمدينة قفط، بحجم استثمارات يُقدّر بنحو 340 مليون جنيه، ويخدم مدينتي قفط ونقادة.

جاءت الزيارة في إطار جولة ميدانية لمتابعة مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وبحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

واطلع محافظ قنا والوفد المرافق، على محطة رفع صرف صحي قفط 3، التي تعد أحد مكونات المشروع، وتبلغ طاقتها التصميمية 3000 م³/يوم، وتخدم منطقة غرب مدينة قفط شارع المحطة – شارع الديكوفيل البحري – شارع الديكوفيل القبلي، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 10 آلاف نسمة.

من جانبه أكد محافظ قنا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، نظرًا لما تمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مراكز ومدن المحافظة.

بدوره أشاد الدكتور هشام الهلباوي، بمستوى تنفيذ المشروع ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير مشروعات البنية التحتية في صعيد مصر بما يحقق العدالة المكانية ويحسن جودة الخدمات العامة في مختلف المراكز والقرى.

من جانبها أعربت ألمود ويتز، طعن سعادتها بما تم إنجازه في المشروع، مشيدة بالتعاون الفعال بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في دعم مشروعات التنمية المحلية والبنية التحتية، مؤكدة أن ما تم في محافظة قنا يمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة في صعيد مصر.
 


قنا التنمية المحلية مشروع الصرف الصحي مدينة قفط مشروعات مياه الشرب

