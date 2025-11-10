قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
محافظات

محافظ قنا يتابع إغلاق صناديق الاقتراع عبر الفيديو كونفرانس

متابعة الانتخابات بقنا
متابعة الانتخابات بقنا
يوسف رجب

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عملية إغلاق صناديق الاقتراع عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل مشاركة المواطنين في الانتخابات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامى علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأنور ياسين، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطمئن محافظ قنا، على جهود رؤساء الوحدات المحلية في توفير سبل الراحة اللازمة للناخبين، موجهًا بتيسير الحركة المرورية على الطرق المؤدية إلى المقار الانتخابية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع المحيطة باللجان، والتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي طارئ، إلى جانب توفير مولدات كهرباء داخل المقار الرئيسية للجان العامة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ يعمل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مدار الساعة لمتابعة المشهد الانتخابي، ورصد الحالة العامة للجان، وذلك للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ أو معوقات، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية والفرعية بمختلف الوحدات المحلية، وكافة الجهات الأمنية والتنفيذية، لضمان تأمين العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول وغدًا، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وكبار السن.

وأشاد محافظ قنا، بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي الكبير لدى أبناء قنا، مؤكداً على أن هذه المشاركة تعكس وعي المواطنين بأهمية العملية الانتخابية ودورهم في تشكيل مستقبل بلدهم، وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاول.

كما أوضح محافظ قنا، بأن مديرية الصحة أعدت خطة طوارئ عاجلة، تضمنت توزيع سيارات الإسعاف على محيط المقار الانتخابية لضمان التدخل السريع في حالة وقوع أي طارئ صحي، حفاظًا على سلامة المواطنين، كما ثمن الجهود الأمنية الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في تأمين اللجان وضمان انتظام العملية الانتخابية ونزاهتها.


 

