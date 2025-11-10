إقبال كثيف من الشباب خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الانتخابات بقنا.. صور

شهدت لجنة المعهد الدينى النموذجى الأزهرى بمدينة قنا، إقبال كثيف للشباب في الساعات الأخيرة، قبل إغلاق صناديق اقتراع انتخابات مجلس النواب، مع تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بعدد كبير من اللجان بمختلف دوائر محافظة قنا.

وتشهد لجان القرى إقبال ملحوظ فى الساعات الأخيرة لعملية التصويت، لدعم مرشحيهم، ولضمان دخول مرشحيهم مربع الإعادة خلال الجولة الثانية.

الجدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مركز انتخابي بمختلف المراكز والمدن ويبلغ عدد المرشحين 129 مرشح على المقاعد الفردية بالدوائر الأربعة، إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 2 مليون و215 ألف و411 ناخب.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير جميع سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الاستراحات وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن سهولة وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع.

وشدد عبدالحليم، على أهمية التزام كافة الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على المظهر الحضاري داخل المقرات الانتخابية، مؤكدًا أن النظافة العامة والانضباط التنظيمي يعكسان مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.

ودعا محافظ قنا، جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات بحرية ومسؤولية بما يجسد روح الديمقراطية ويعبر عن الوعي الوطني للمجتمع القنائي، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية هي رسالة دعم لمسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.