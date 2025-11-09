أنهى حياته داخل المسجد .. مصرع معلم بضربات شوم من ابن عمه بقنا

لقى معلم مصرعه متأثراً بضربات شوم وجهها له ابن عمه أثناء تواجده داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة.





وتبين من المعلومات الأولية، مصرع محمود أحمد محمود حامد وشهرته محمود فتحى الغم 50 عاماً، بضربات شوم أثناء تواجده داخل مسجد بقرية قرقطان.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمه، لوجود خلافات بينهم، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم وكشف دوافع الجريمة.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.