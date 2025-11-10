قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ قنا: تواجد ميداني لرؤساء الوحدات والقيادات لمتابعة سير الانتخابات

مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا
مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا
يوسف رجب

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، صباح اليوم، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامى علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد وأحمد عبد الخالق، مدير مركز السيطرة وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض نائب محافظ قنا، تقارير غرفة العمليات المركزية التي ترصد الموقف اللحظي لفتح اللجان ونسب الإقبال وموقف التجهيزات اللوجستية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء مستقرة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية.

وشدد عمر، على تنفيذ توجيهات محافظ قنا بضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين بما يضمن تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية الديمقراطية.

وأكد نائب محافظ قنا، بأن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة شملت أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان وتوفير وسائل النقل ومقاعد لكبار السن وذوى الهمم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لمشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستوري.

قنا انتخابات مجلس النواب مركز سيطرة الشبكة الوطنية مجلس النواب 2025 غرف العمليات العملية الانتخابية

