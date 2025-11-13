السجن المشدد لـ 4 متهمين لسرقتهم سوبر ماركت وحيازة سلاح آلى بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد، بتهمة سرقة محل سوبر ماركت بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإحراز مخدرات بقصد الإتجار وسلاح ناري وذخيرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبدالرحيم هريدي، وحضور مصطفي محمد مصطفي وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.





ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر 2024 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا يفيد تعرض سوبر ماركت للسرقة بالإكراه ومحاولة سرقة آخرين بالإكراه مستخدمين بندقية آلية.



وتبين سرقة جهاز تابلت من الطفل علي.ط.ع، وماكينة فوري ومبلغ 8800 جنيه، من فؤاد.س.أ،حال وجودهما بحوزة المجني عليه الأول عن طريق إشهار بندقية آلية في وجهه، كما شرعا في سرقة المجني عليه محمد.ع، إلا أنه استغاث بالأهالي ما دفع المتهمين للهروب قبل ضبطهما.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط كل من: محمود.م 34 عاما، عامل، مقيم بالسمطا، وصبري.ع 36 عاما، عامل، مقيم السمطا، وفارس.ح 35 عاما، وصابر.د 35 عاما، مقيم بندر قنا، ووجهت لهم جهات التحقيق، تهم السرقة وحيازة سلاح آلى.

وأحيلت القضية برقم 52 لسنة 2025 جنايات قنا وقيدت برقم 281 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد والسجن 47 سنة وغرامة 20 ألف جنيه، والمتهم الثانى 57 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، والمتهم الثالث بالسجن 16 سنة وغرامة ألف جنيه، والمتهم الرابع بالسجن 15 سنة.



