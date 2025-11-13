قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد لـ 4 متهمين لسرقتهم سوبر ماركت وحيازة سلاح آلى بقنا

جنايات قنا
جنايات قنا
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد، بتهمة سرقة محل سوبر ماركت بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإحراز مخدرات بقصد الإتجار وسلاح ناري وذخيرة.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبدالرحيم هريدي، وحضور مصطفي محمد مصطفي وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.


 

ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر  2024 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا يفيد تعرض سوبر ماركت للسرقة بالإكراه ومحاولة سرقة آخرين بالإكراه مستخدمين بندقية آلية.
 

وتبين سرقة جهاز تابلت من الطفل علي.ط.ع، وماكينة فوري ومبلغ 8800 جنيه، من فؤاد.س.أ،حال وجودهما بحوزة المجني عليه الأول عن طريق إشهار بندقية آلية في وجهه، كما شرعا في سرقة المجني عليه محمد.ع، إلا أنه استغاث بالأهالي ما دفع المتهمين  للهروب قبل ضبطهما.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط كل من: محمود.م 34 عاما، عامل، مقيم بالسمطا، وصبري.ع 36 عاما، عامل، مقيم السمطا، وفارس.ح 35 عاما، وصابر.د 35 عاما، مقيم بندر قنا، ووجهت لهم جهات التحقيق، تهم السرقة وحيازة سلاح آلى.

وأحيلت القضية برقم 52 لسنة 2025 جنايات قنا وقيدت برقم 281 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد والسجن 47 سنة وغرامة 20 ألف جنيه، والمتهم الثانى 57 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، والمتهم الثالث بالسجن 16 سنة وغرامة ألف جنيه، والمتهم الرابع بالسجن 15 سنة.


 

قنا سوبر ماركت حيازة سلاح آلى السجن المؤبد محكمة جنايات قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

ترشيحاتنا

سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

خطوات سهلة للحفاظ علي نوافذ السيارة من التلف

خطوات سهلة للحفاظ على نوافذ السيارة من التلف.. اعرف ما يفيدك

سيات ليون موديل 2016

سيات ليون هاتشباك تباع بـ 800 ألف جنيه | مواصفات وصور

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد