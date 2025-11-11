قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى أبطال أفريقيا
حشود بالآلاف وانهيار شيماء سعيد.. تفاصيل جنازة إسماعيل الليثي| شاهد
محافظات

صحة قنا تنظم ورشة عمل حول معايير الاعتماد الدولية

ورشة عمل صحة قنا
ورشة عمل صحة قنا
يوسف رجب

نظمت مديرية الشئون الصحية بقنا بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم الفني بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جَهَار"، ورشة عمل تدريبية مكثفة استمرت على مدار 3 أيام للعاملين بمستشفى حميات قنا.

وذلك ضمن برنامج الاستعداد للحصول على الاعتماد المبدئي للمستشفيات وفق معايير الاعتماد 2025.

شارك في الورشة الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا ومدير مستشفى حميات قنا، وعدد من أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، بالإضافة إلى مسؤولي إدارة سلامة المرضى، مكافحة العدوى، التمريض، المعامل، الصيدلة، والسلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الورشة تأتي في إطار اهتمام المديرية بتطبيق معايير الجودة وتحسين تجربة المريض وضمان سلامته بما يعزز جاهزية مستشفى الحميات للحصول على الاعتماد الصحي ويُرسخ ثقافة التطوير والتحسين المستمر في الأداء داخل أقسام المستشفى.

فيما أوضحت الدكتورة شيري مجدى، مديرة إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة، بأن التدريب قدمه فريق الدعم الفني بهيئة الاعتماد الذي ضم كل من: الدكتور محمد عبدالفتاح، والدكتورة شيماء عويس، والدكتورة فيوليت فيكتور، تناول في أيامه الثلاثة عدة محاور هامة.

وتابعت مديرة إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة، بأن المحاور تضمنت "سلامة وأمان المريض من خلال شرح إجراءات منع العدوى وتقليل الأخطاء الطبية وضمان بيئة آمنة للمرضى، تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال استعراض أساليب قياس مؤشرات الأداء وإجراء التحسين المستمر للعمليات والخدمات، تفعيل سياسات وإجراءات العمل القياسية SOPs من خلال التأكيد على توثيق العمل وإلتزام الأقسام بالإجراءات المعتمدة، تفعيل برامج التعليم والتوعية المستمرة للعاملين بهدف ضمان الإستدامة ورفع الكفاءة المهنية للفريق الصحي، حقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم من خلال عرض الطريقة الصحيحة للتعامل مع شكاوى المرضى ورفع مستوى رضاهم.

وأشارت مديرة إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة، إلي أن الورشة ساهمت في توحيد المفاهيم الخاصة بمعايير الإعتماد بين العاملين، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية للمستشفى، كما دعمت قدرة الفرق على تطبيق السياسات بشكل مستدام.

قنا مديرية الشئون الصحية هيئة الاعتماد مستشفى حميات قنا وزارة الصحة

