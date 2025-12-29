طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب

قال طاهر أبوزيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن حسام حسن يستحق الإشادة على ما يقدمه مع منتخب مصر في ظل ظروف صعبة للغاية.

وأكد أبوزيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "CBC"، أن حسام حسن يعمل وسط أجواء متقلبة وإخفاقات كبيرة على مستوى المنتخبات، إضافة إلى وجود بطولة دوري غير منظمة تُعد الأضعف على مستوى المنطقة العربية، مشددًا على أن تحقيق أي مكسب في هذه الظروف يُعد إنجازًا حقيقيًا.

وأضاف أن الظروف تقف ضد حسام حسن في مشواره، لكنه ينجح بفضل تاريخه الكبير في التدريب، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبوزيد إلى أن حسام حسن يتميز بالتنوع في الأداء داخل المنتخب، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس كرة القدم الحديثة، حيث تختلف طريقة اللعب وفقًا لقوة المنافس وإمكانيات اللاعبين.

وأوضح أن حسام حسن يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات كمغامر ومدرب، ويتضح ذلك من خلال التغييرات التي أجراها على مستوى اللاعبين، مثل تغيير دور إمام عاشور في المباراة الأولى، ومشاركة مرموش في المباراة الثانية.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن النتائج الحالية تؤكد وجود حالة من الانضباط والالتزام بين اللاعبين، واحترامهم للمدرب المصري، دون أي اعتراض، مع منحه الثقة الكاملة.

واختتم أبوزيد تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب لم يدخل بعد في الاختبارات الحقيقية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب، خاصة مباراة أنجولا، والتي تحتاج إلى بعض التغييرات فقط دون الاعتماد على جميع البدلاء، حتى لا يتأثر قوام الفريق، مع ضرورة منح الفرصة للاعبين البدلاء الذين ينوي الجهاز الفني الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة في البطولة.