مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب

حسام حسن
حسام حسن
إسراء أشرف

قال طاهر أبوزيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن حسام حسن يستحق الإشادة على ما يقدمه مع منتخب مصر في ظل ظروف صعبة للغاية.

وأكد أبوزيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "CBC"، أن حسام حسن يعمل وسط أجواء متقلبة وإخفاقات كبيرة على مستوى المنتخبات، إضافة إلى وجود بطولة دوري غير منظمة تُعد الأضعف على مستوى المنطقة العربية، مشددًا على أن تحقيق أي مكسب في هذه الظروف يُعد إنجازًا حقيقيًا.

وأضاف أن الظروف تقف ضد حسام حسن في مشواره، لكنه ينجح بفضل تاريخه الكبير في التدريب، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبوزيد إلى أن حسام حسن يتميز بالتنوع في الأداء داخل المنتخب، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس كرة القدم الحديثة، حيث تختلف طريقة اللعب وفقًا لقوة المنافس وإمكانيات اللاعبين.

وأوضح أن حسام حسن يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات كمغامر ومدرب، ويتضح ذلك من خلال التغييرات التي أجراها على مستوى اللاعبين، مثل تغيير دور إمام عاشور في المباراة الأولى، ومشاركة مرموش في المباراة الثانية.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن النتائج الحالية تؤكد وجود حالة من الانضباط والالتزام بين اللاعبين، واحترامهم للمدرب المصري، دون أي اعتراض، مع منحه الثقة الكاملة.

واختتم أبوزيد تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب لم يدخل بعد في الاختبارات الحقيقية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب، خاصة مباراة أنجولا، والتي تحتاج إلى بعض التغييرات فقط دون الاعتماد على جميع البدلاء، حتى لا يتأثر قوام الفريق، مع ضرورة منح الفرصة للاعبين البدلاء الذين ينوي الجهاز الفني الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة في البطولة.

طاهر أبوزيد حسام حسن منتخب مصر مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حمزة دياب

حمزة دياب لصدى البلد: الجمهور سيفاجأ بشخصيتي في فيلم إن غاب القط

زينة

زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة

العوضي ورحمه محسن

برفقة رحمة محسن.. أحمد العوضى يروج للمسلسل الرمضانى علي كلاي

بالصور

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

