إحباط محاولة لتهريب 15 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

أسفرت جهود حملات تموينية بقنا، عن ضبط 15 طنًا من دقيق المخابز البلدي المدعم استخراج 78%، إضافة إلى 20 جوال ردة مخصصة للمخابز البلدية، تم تجميعها على سيارة مجهولة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

وكانت مديرية التموين تلقت معلومات دقيقة تفيد قيام أحد الاشخاص بتجميع كميات من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية المدعمة، بغرض إعادة بيعها خارج المنظومة التموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن هذه الواقعة تمثل محاولة واضحة للاستيلاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين، وأن المديرية نجحت في إحباط محاولة خطيرة لانتهاك حقوق المواطنين عبر تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعّم تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وشدد وكيل وزارة التموين بقنا، على أن مديرية التموين لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالدعم أو استغلاله بطرق غير مشروعة، وأن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية الأسواق من أي تلاعب أو تجاوز.



وأضاف القط، بأن الحملة جاءت في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين بقنا، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لضبط الأسواق والحفاظ على الدعم الموجه للمواطنين.



يذكر أن الحملة التموينية تشكلت برئاسة محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة التموينية، محمود أبوالحسن، مدير إدارة تموين قوص، وطه الحسيني، رئيس الرقابة بإدارة تموين قوص، ومحمود صلاح، مفتش الرقابة بالمديرية.



