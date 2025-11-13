قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار قنا.. إحباط محاولة لتهريب 15 طن دقيق مدعم..الموافقة على إنشاء جامعة تكنولوجية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها إحباط محاولة لتهريب 15 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة قنا التكنولوجية، إصابة 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بكلاحين قفط، الأمن يكشف غموض مصرع ربة منزل بطلق خرطوش.
 

إحباط محاولة لتهريب 15 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

أسفرت جهود حملات تموينية بقنا، عن ضبط 15 طنًا من دقيق المخابز البلدي المدعم استخراج 78%، إضافة إلى 20 جوال ردة مخصصة للمخابز البلدية، تم تجميعها على سيارة مجهولة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

وكانت مديرية التموين تلقت  معلومات دقيقة تفيد قيام أحد الاشخاص بتجميع كميات من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية المدعمة، بغرض إعادة بيعها خارج المنظومة التموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة قنا التكنولوجية

وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وأعضاء المجلس، على إنشاء جامعة قنا التكنولوجية من حيث المبدأ، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
 

ووجّه رئيس جامعة قنا، التهنئة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز المهم، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتسهم في وضع محافظة قنا على خريطة التعليم التكنولوجي في مصر.

 

بالأسماء .. إصابة 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

أصيب 12 شخصًا فى حادث سقوط سيارة أجرة داخل ترعة بنطاق قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة وسقوطها داخل ترعة بقنا، نتج عنه إصابة 12 شخصًا، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة أجرة "كبود" وسقوطها داخل ترعة بنطاق قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط.

 

نجل زوجها.. أمن قنا يكشف غموض مصرع ربة منزل بطلق خرطوش

كشفت أجهزة الأمن بقنا غموض جثة ربة منزل عثر عليها مصابة بطلقات خرطوش داخل منزلها بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت شمال قنا.
 

وتبين من التحريات أن م. س. نجل زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما خلافات أسرية تطورت إلى استخدام سلاح نارى وإنهاء حياتها.
 

