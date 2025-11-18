مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل

عاد مسلسل "كارثة طبيعية" ليتصدر المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط لقصته الدرامية المتصاعدة، بل لأنه لامس واقعًا شديد الحساسية تعيشه الكثير من الأمهات العاملات. ففي أحد مشاهده البارزة، تُفصل الزوجة التي تجسد شخصيتها الفنانة جهاد حسام الدين من عملها خلال فترة الوضع، مما فتح الباب أمام جدل واسع حول قانونية هذا الإجراء، وأعاد تسليط الضوء على حقوق المرأة العاملة خلال واحدة من أدق مراحل حياتها. وبين موجة التعاطف التي اجتاحت الجمهور من جهة، وتداول الأسئلة القانونية من جهة أخرى، برز سؤال محوري.. هل يسمح القانون بفصل العاملة أثناء إجازة الوضع؟

الدراما تلامس الواقع… مشهد أثار نقاشًا واسعًا

لم يكن المشهد مجرد لحظة درامية، بل كان مرآة لواقع تعيشه بعض النساء العاملات، ممن يخشين فقدان وظائفهن خلال الحمل أو بعد الولادة مباشرة. وتفاعل الجمهور مع هذه القضية بقوة، باعتبارها مشكلة اجتماعية متكررة تحتاج إلى توعية واضحة بالقانون. وقد أعاد المشهد طرح سؤال اعتبره كثيرون جوهريًا.. ماذا يقول القانون الجديد بشأن حماية العاملة أثناء الوضع؟

فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. إجراء باطل



أثار النقاش حول مدى قانونية هذا الإجراء موجة واسعة بين العاملات وأصحاب الأعمال، إلا أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليضع حدًا لهذا الجدل.



بحسب ما أوضحه المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فإن القانون الجديد وضع نصوصًا قاطعة تمنع فصل العاملة خلال إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، إلا إذا ثبت ارتكابها خطأ جسيماً يبرر إنهاء الخدمة.

وقد جاءت المادة (55) بنص واضح وصريح يؤكد: “يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة.”

ويشدد النص القانوني على عدم جواز إنهاء خدمة العاملة بسبب تمتعها بالإجازة أو غيابها خلالها، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة تستوجب مساءلة قانونية بحق صاحب العمل.

مدة إجازة الوضع.. أربعة أشهر مدفوعة الأجر

أما المادة (54) من القانون، فقد حددت مدة إجازة الوضع بأربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

ويشترط القانون تقديم شهادة طبية تتضمن التاريخ المرجح للولادة، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

كما سمح القانون للعاملة بالاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

ونصت المادة (56) على أحقية العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها بعد انتهاء إجازة الوضع، مع احتفاظها بحقها الكامل في العودة إلى عملها بذات المركز الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها.

فتح مسلسل “كارثة طبيعية” بابًا واسعًا للنقاش حول قضية تمس آلاف السيدات. ومع أن المشهد كان دراميًا، إلا أنه نجح في لفت الأنظار إلى حقوق قانونية يجب أن تكون واضحة للجميع. ويأتي قانون العمل الجديد ليؤكد أن حماية الأم العاملة ليست مجرد نصوص، بل التزام حقيقي بدعم المرأة في أكثر مراحل حياتها حساسية. وبين الفن والواقع، تبدو الرسالة واحدة: لا يجوز بأي حال المساس بحقوق الأم أثناء إجازة الوضع.. لأنها جزء لا يتجزأ من حقها في حياة كريمة وعمل آمن.