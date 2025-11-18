قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بريطانيا تخطط للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
فاروق جعفر: أداء المنتخب أمام الرأس الأخضر لم يكن مقنعًا

يارا أمين

علَقَ فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق على مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن أمام نظيره الرأس الأخصر في دورة العين الودية المقامة بالإمارات.

وحصد الفراعنة برونزية دورة العين الودية بالإمارات بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ستاد هزاع بن زايد.

أداء المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر 

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج البريمو ، مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:

أداء المنتخب الوطني لم يكن مقنعاً بالنسبة لي، سواءً في المباراة الأولى أمام أوزبكستان أو في المباراة الثانية أمام الرأس الأخضر، وشعرت أن هناك حالة من عدم الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، بالإضافة إلى طرق اللعب التي بدأ بها حسام حسن المدير الفني.

وأضاف: كنت أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني الاستفادة الكافية من معسكر نوفمبر ومواجهة منتخبات قوية مصنفة عالمياً، مثلما فعل المنتخب السنغالي الذي واجه البرازيل، وكذلك المنتخب التونسي الذي سيواجه المنافس ذاته مساء اليوم، والمنتخب الأنجولي الذي خاض مباراة ودية أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني.

فاروق جعفر نادي الزمالك الزمالك حسام حسن الرأس الأخضر

