فاروق جعفر: أداء المنتخب أمام الرأس الأخضر لم يكن مقنعًا

علَقَ فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق على مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن أمام نظيره الرأس الأخصر في دورة العين الودية المقامة بالإمارات.

وحصد الفراعنة برونزية دورة العين الودية بالإمارات بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ستاد هزاع بن زايد.

أداء المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج البريمو ، مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:

أداء المنتخب الوطني لم يكن مقنعاً بالنسبة لي، سواءً في المباراة الأولى أمام أوزبكستان أو في المباراة الثانية أمام الرأس الأخضر، وشعرت أن هناك حالة من عدم الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، بالإضافة إلى طرق اللعب التي بدأ بها حسام حسن المدير الفني.

وأضاف: كنت أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني الاستفادة الكافية من معسكر نوفمبر ومواجهة منتخبات قوية مصنفة عالمياً، مثلما فعل المنتخب السنغالي الذي واجه البرازيل، وكذلك المنتخب التونسي الذي سيواجه المنافس ذاته مساء اليوم، والمنتخب الأنجولي الذي خاض مباراة ودية أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني.