حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور غامض لمصطفى حجاج يثير قلق جمهوره

أثار الفنان مصطفى حجاج قلق متابعيه بعدما نشر منشورًا غامضًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل.. فوضت أمري ليك يا رب”

ولكن لم يكشف مصطفى حجاج عن أي تفاصيل إضافية، وسرعان ما انهالت التعليقات من جمهور حجاج الذي حاول الاطمئنان عليه، متسائلين عن سبب كتابته لهذه الكلمات.

و لكن لم يعلق حجاج حتى الآن على اسئلة متابعيه ولم يوضح ما يقصده.

أحدث أعمال مصطفى حجاج

وكان قد طرح الفنان مصطفى حجاج أغنيته الجديدةالتى تحمل اسم عسل عسل وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

أغنية عسل عسل

أغنية عسل عسل من البومه الجديد لسة حبيبي، وهي من كلمات حازم اكس وألحان أردني وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر هاني محروس.