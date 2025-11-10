حبيبي الغالي.. مصطفى حجاج يطلب الدعاء للراحل إسماعيل الليثي

نعى المطرب مصطفى حجاج، الفنان إسماعيل الليثي؛ بعد إعلان وفاته منذ قليل في مستشفى ملوي بالمنيا، متأثرا بإصابته في حادث سير.

وكتب حجاج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “ببالغ الحزن ننعي وفاة حبيبي الغالي إسماعيل الليثي نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ”.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا قبل قليل، عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.