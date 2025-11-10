قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي

نعى الفنان تامر حسني، الفنان إسماعيل الليثي؛ بعد إعلان وفاته منذ قليل في مستشفى ملوي بالمنيا، متأثرا بإصابته في حادث سير.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه على “إنستجرام”: “نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من كان معه، تعازينا لأسرته الكريمة، قلبي معاكم وربنا يصبركم”.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا قبل قليل، عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.