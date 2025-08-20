مصطفى حجاج يطرح أغنية عسل عسل على قناته باليوتيوب.. فيديو

طرح الفنان مصطفى حجاج أغنيته الجديدةالتى تحمل اسم عسل عسل وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

أغنية عسل عسل من البومه الجديد لسة حبيبي، وهي من كلمات حازم اكس وألحان أردني وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر هاني محروس.

مصطفى حجاج يحيي حفلا بمهرجان القلعة

وأحيا الفنان مصطفي حجاج حفله أمس ضمن فعاليات الدورة ٣٣ من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة.

وبدأ الحفل مع فرقة ثونا جايتيرا الكولومبية يعبر عن أصالة الفلكلور المحلي الكولومبي المعروف بفنون "الجايتا"، ويشارك في تقديمه كارلوس روخاس ودانييل كونتريراس (غناء)، تانيا كابيّسا (طبلة لامادور)، ماوريسيو سانشيز (طبلة أليجرى)، كارولينا جايتان (باص جيتار كهربائي)، وجودى بيثارو (طبلة تامبورا).

أما في العاشرة مساءً، طل النجم مصطفى حجاج مع فرقته ليشعل الأجواء بمجموعة من أشهر أغنياته ذات الإيقاعات السريعة والخفيفة التي لاقت نجاحًا واسعًا بين الجمهور، ومنها: يا بتاع النعناع، خطوة، حب مين، بطليني، بنت الناس، زحمة، 100 وش، عملنا قيمة وغيرها من الأعمال التي صنعت له مكانة مميزة على الساحة الغنائية.

فعاليات الدورة الـ33 من “مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ33 من “مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء”، والذي يُقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام -رئيس المهرجان-، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمسرح محكي قلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويستمر المهرجان حتى 23 أغسطس الجاري.

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: “أصبح مهرجان القلعة علامة فارقة على الخريطة الثقافية المصرية والعربية، ووجهة يتلاقى فيها الجمهور مع ألوان الإبداع في أجواء تنبض بالسحر والجمال. هنا تندمج أصوات الطرب الأصيل مع نغمات الموسيقى الحديثة، وتمتزج روائع الإنشاد الروحي بالتجارب الشبابية المبدعة، في لوحة فنية بديعة تجسد ثراء المشهد الموسيقي المصري وقدرته على الجمع بين التراث ونبض التجديد، مشيرًا إلى أن المهرجان أصبح منبرًا يحتضن الأجيال ويوحِّد الأذواق، حيث يعيش الجمهور أمسيات تنبض بالحس الجمالي، وتؤكد مكانة مصر الريادية في صون الفنون ودعم الموهوبين”.

وأضاف: “أغتنم هذه اللحظة لأعلن عن حدث وطني مهم يُضاف إلى أجندتنا الثقافية، معلنًا: إطلاق “اليوم المصري للموسيقى” في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، وذلك تخليدًا لذكرى رحيل فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، الذي جدد الموسيقى المصرية وجعلها صوتًا للأمة. في هذا اليوم، الذي اقترحه ويتولى تنظيمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سنحتفي بتراثنا الموسيقي العريق، وندعم هويتنا الثقافية، ونُكرم رموزًا أضاءوا سماء الفن، بالتعاون مع جميع مؤسسات الوزارة”.

وأشار وزير الثقافة إلى أن المهرجان يحمل أيضًا لمسة وفاء لأعلامنا الكبار، حيث يتم تكريم نخبة من المبدعين الذين أثروا حياتنا الفنية وأغنوا تراثنا الموسيقي بأعمال خالدة، ورسموا ملامح هذا المهرجان، لتظل أسماؤهم منارات تُلهم الأجيال المقبلة.

كما وجَّه وزير الثقافة خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ولكل من عمل على إخراج هذه الدورة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الفنية وحضورها العربي والدولي، لتظل القلعة منارة مضيئة على خريطة الفعاليات الثقافية والفنية في وطننا العربي.

واختتم وزير الثقافة مؤكدًا أن مهرجان القلعة، و”اليوم المصري للموسيقى”، وغيرهما من المبادرات، إنما هي جسور نمدها بين الماضي والحاضر، لنحافظ على هويتنا وننشر جمال الفن المصري إلى آفاق أرحب، ولعل سر استمرارية المهرجان وتألقه هو جمهوره الوفي الذي يأتي من كل صوب حاملًا شغفًا كبيرًا، ليملأ فضاءات القلعة بنبض الحب للفن.