فن وثقافة

عيد ميلادها.. قصة معاناة ديمى لوفاتو مع المخدرات وإصابتها بمرض خطير

ديمى لوفاتو
ديمى لوفاتو
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم النجمة العالمية ديمى لوفاتو التى قدمت عدد من الأعمال الفنية المختلفة كما أنها شخصية مثيرة للجدل ونرصد بعض المعلومات عنها.

ومغنية وممثلة أمريكية، تُدعى ديميتريا ديفون لوفاتو، وشهيرة عالميا باسم "ديمي لوفاتو".

- ولدت يوم 20 أغسطس عام 1992، و تبلغ من العمر 28 عاما.

- ولدت في ألباكركي، في ولاية نيومكسيكو، بالمنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية.

- بدأت حياتها المهنية في عمر 10 سنوات.

- أصبحت ناجحة جدا في مجالها، خلال فترة وجيزة، وفي رصيدها العديد من الأغاني الناجحة والجوائز.

- اشتهرت في البداية بمسلسلات وأفلام ديزني، وبدأت التمثيل منذ الطفولة في برنامج Barney & Friends.

ديمى لوفاتو بفيلم Camp Rock

- في عام 2007 نالت "لوفاتو" دورًا في برنامج قصير على قناة ديزني يدعى As the Bell Rings، ثم مثّلت دور البطولة بفيلم Camp Rock، والذي خلال تصويرها له بدأت بتسجيل 3 من أغانيه، كما أطلقت عددًا من الأغاني المنفردة منذ ذلك الوقت.

- غنت لوفاتو That's How You Know، في العام 2008، والتي رشحت لنيل جائزة أوسكار من فيلم Enchanted.

- بدأت في 2008 أيضا، تصوير فيلمها الثاني على قناة ديزني Princess Protection Program، كما أطلقت أول ألبوم لها Don't Forget، والذي احتل المرتبة الثانية على لائحة Billboard 200.

بحلول عام 2013 أصبحت لوفاتو أكثر صراحة بخصوص معاناتها الشخصية، واعترفت أنها خاضت معركة جوهرية مع مشكلة إدمان المخدرات، والتنمر.

- وأعلنت كذلك أنها مصابة بالاضطراب ثنائي القطب، واضطراب الأكل، وأنها تستخدم الأدوية للتحكم بحالتها.

- تابعت "ديمي" تعليمها في المنزل، بعد أن كانت ضحية للتنمر في المدرسة، حيث ذكرت أن مجموعة من الناس تجمعوا ووقَّعوا عريضة تقول: "كلنا نكره ديمي لوفاتو"، ومؤخرًا ساهمت مع منظمة تسمى 'PACER'، التي تساعد الناس الذين يعانون من التنمر.

- وفي عام 2010 أصبحت لوفاتو ضحية الاكتئاب واضطراب الأكل، وطلبت المساعدة الطبية لحل المشكلة عن طريق دخول مركز إعادة التأهيل.

- دخلت "ديمي" المستشفى في 2018، بعد تعاطيها جرعة زائدة من مادة الهيروين المخدرة، ثم عادت بعد ذلك من إعادة التأهيل، لبدء أسلوب حياة رصين، مبتعدة عن مسببات الإدمان.

- ديمي لديها وشم كلمة "stay" على رسغها الأيسر، وكلمة "strong" على رسغها الأيمن، وقالت إن الهدف من هذا الوشم هو تذكير نفسها بأن تبقى قوية عندما تفكر بالانتحار.

صورة من الزيارة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
ماسة وردية
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
