أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز
القاهرة الإخبارية: مصر تجهّز مئات الشاحنات يوميًا.. والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»|فيديو
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تعيش أزمة داخلية على المستويين السياسي والأمني
انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»
بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة.. شاهد

منة فضالي
منة فضالي
باسنتي ناجي

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي بلوك صيفي بشورت قصير وإطلالة كاجوال أنيقة.

وأثارت الفنانة منة فضالي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الجريئة، التي تحدثت فيها عن حياتها ومصدر دخلها وسفرها المتكرر، حيث قالت: “هتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شويه في بلد ومنين فلوس والجو النيلة ده؟.. أقولكم الحمد لله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي...”.

وتابعت مؤكدة على علاقتها بربها رغم الانتقادات المتعلقة بإطلالاتها، قائلة: “هتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان؟.. أقولكم آه، يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير...”.

واعتادت منة فضالي  على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.

