منة فضالي تشارك جمهورها إطلالة عفوية من منزلها

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت منه فضالي في الصورة بإطلالة عفوية ، بسيطة من منزلها نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بالقلوب الحمراء.

وأثارت الفنانة منة فضالي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الجريئة، التي تحدثت فيها عن حياتها ومصدر دخلها وسفرها المتكرر، حيث قالت:

“هتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شويه في بلد ومنين فلوس والجو النيلة ده؟.. أقولكم الحمد لله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي...”.

وتابعت مؤكدة على علاقتها بربها رغم الانتقادات المتعلقة بإطلالاتها، قائلة:

“هتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان؟.. أقولكم آه، يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير...”.

واعتادت منة فضالي على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.