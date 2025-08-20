وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في فرنسا.. 30 أغسطس

يحيي الفنان وائل جسار حفلا غنائيا فى فرنسا يوم 30 أغسطس الحالي وسط حضور جماهيرى كبير.

ويشدو وائل جسار بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب الجمهور هنا سواء كانت قديمة أو حديثة.

تعليق وائل جسار على شائعة زواج ابنته سرًا

من ناحية أخرى علق وائل جسار على الشائعات التي طالت ابنته “مارلين”، نفيا ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زواجها سرًا وهروبها من المنزل.

وقال جسار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2:

“الحمد لله بنتي موجودة عندي وفي أحسن حال، ولسه صغيرة على فكرة الجواز، هي في سنة تانية جامعة ومش بتفكر في الجواز دلوقتي حتى لو بنسبة 1%، رغم إن الجواز سنة الحياة، ولما تيجي اللحظة المناسبة هتتجوز وإحنا هنكون جنبها.”

وأضاف جسار مستنكرًا انتشار الشائعات التي تطال بعض الفنانين:

“في حاجات هايفة بتطلع على فنانين معينين، مش عارف ده حسد ولا غيرة.”

كما علّق على ما أشيع حول ارتباط ابنته بنجل الفنان راغب علامة، مؤكدًا أنه تواصل مع راغب بنفسه ونفى الأمر تمامًا:

“دي أقاويل غير صحيحة، وأحاديث لا يصدقها العقل.”

وختم جسار حديثه بالتأكيد على أن الحب ليس جريمة، لكنه يجب أن يسير في الطريق الصحيح، مضيفًا:

“الناس أحيانًا بتكذب الكذبة وبيصدقوها، مش فاهم ليه بيعملوا كده.”